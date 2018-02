Vítima de saidinha, aposentado morre em hospital de Manaus

Manaus - Na noite deste domingo (11) por volta das 23h40, o aposentado José Maria Marinho, de 66 anos, morreu no Hospital Pronto Socorro Platão Araújo (HPSP) depois de ter levado dois tiros no abdômen na tarde da última sexta-feira (9) no bairro Cidade Deus, Zona Norte de Manaus.

Segundo informações levadas à polícia, o homem teria ido de mototáxi sacar dinheiro em um caixa eletrônico por volta das 16h, na rua Santa Rosa, bairro Cidade de Deus. No momento da retirada do dinheiro ele foi surpreendido por assaltantes. O aposentado levou dois tiros e foi encaminhado ao Hospital Platão Araújo onde seguiu internado, mas não resistiu aos ferimentos.

Leia também: Traficante terror de Coari morre durante troca de tiros com a polícia

O caso está sendo investigado na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). A polícia ainda não tem informações sobre os suspeitos.

Outro Caso



Também no domingo (11) outro caso aconteceu no bairro Cidade de Deus. O prestamista Jackson Bruce da Silva, de 38 anos, foi morto com pancadas de tijolos e pedaços de madeira na cabeça . O crime ocorreu por volta das 3h da manhã, na rua Bronze, comunidade Braga Mendes, bairro Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus.

De acordo com a esposa, ele era proprietário de um imóvel na mesma rua e o marido foi morto após um desentendimento sobre o pagamento do aluguel com o atual inquilino. De acordo com ela, um recibo foi encontrado junto ao corpo da vítima, mas a assinatura não correspondia com a letra do esposo.

Leia mais:

Corpo em decomposição é encontrado em ramal na rodovia AM-010

Bandidos armados fazem reféns em barco ilhado na Orla de Manaus

Adolescente é apreendido com entorpecentes e 11 celulares em Manaus