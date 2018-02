Dupla é presa em Manaus por receptar moto roubada em Manaquiri

A moto foi vendida em um site de compra e venda na internet | Foto: Divulgação

Manaus - A Polícia Civil do Amazonas, por meio da equipe de investigação da 33ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Manaquiri, recuperou na manhã desta segunda-feira (12/02), no bairro Compensa, zona oeste de Manaus, motocicleta furtada na última quinta-feira (08/02), em Manaquiri, município distante 60 quilômetros em linha reta da capital.

De acordo com a Polícia, as investigações em torno do caso tiveram início após um mototaxista de 23 anos formalizar ocorrência de furto na 33ª DIP. Na ocasião, informou que a moto dele, da marca Honda, modelo CG 125, de placa OAB-2566, havia sido subtraída de madrugada, da casa onde ele mora, na Rua Seis, bairro Novo, em Manaquiri.

“Localizamos a motocicleta em um site de compra e venda na Internet e constatamos que se tratava do veículo da vítima. Logo em seguida identificamos Daniel Pereira Pavam, 33, e Websterlan da Silva Cardoso, 43, como receptadores da motocicleta, recuperada em uma residência no bairro Compensa, em Manaus”, explicou Michaleski.

O delegado informou que a motocicleta foi devolvida à vítima e os infratores autuados em flagrante por receptação. Por se tratar de um delito de menor potencial ofensivo, o titular da 33ª DIP arbitrou fiança à dupla. O valor estipulado foi pago e os homens foram liberados para responder pelo crime em liberdade.



