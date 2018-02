Suposto travesti é executado com mais de 25 tiros em Manaus

O corpo foi abandonado na rua com as mãos amarradas e a boca amordaçada | Foto: Divulgação

Manaus - O corpo de um suposto travesti, até o momento ainda não identificado, foi encontrado com perfurações de mais de 25 tiros, na madrugada desta terça-feira (13), na rua Palmeira do Miriti, localizada no bairro Distrito industrial 2, Zona Leste de Manaus. Os responsáveis pelo crime ainda são desconhecidos.

De acordo com informações repassadas pela guarnição da 4ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o corpo estava amordaçado e com as mãos amarradas com fita adesiva. A perícia criminal divulgou que a maioria dos tiros atingiu a cabeça da vítima. Segundo relatos, o barulho dos tiros puderam ser ouvidos por pessoas que moravam nas proximidades e que imediatamente acionaram a polícia.

Com a chegada dos policiais, não foi possível encontrar os autores do homicídio e nem identificar possíveis pistas que levem aos criminosos, ou apontar uma suposta motivação para o crime. Quando foi encontrado, o corpo da vítima estava apenas com uma camiseta e uma cueca.

O corpo foi removido para o Instituo Médico Legal (IML), mas até esta manhã, por volta das 9h, nenhum familiar havia comparecido para reconhecer o corpo. O crime será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

