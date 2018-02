Casal rouba moto, cai durante fuga e é preso pela PM na Cidade Nova

Manaus - Após roubar uma moto modelo Honda Bros NOM 5655, no bairro Nova Cidade, durante a noite desta segunda-feira (12), o casal Emerson Monteiro dos Santos e Ellen Simone Pereira Heinrichs, ambos com 18 anos, foram identificados por policiais militares quando fugiam.

Ao perceber a aproximação dos policiais, a dupla acelerou com a moto roubada, em uma tentativa de despistar os agentes. Apesar da tentativa, a moto derrapou e os dois caíram. De acordo com informações da polícia, o casal ainda tentou fugir após a queda, mas foram facilmente encontrados. A polícia também informou que Emerson tentou resistir a prisão, por isso foi necessário usar força.

A dupla ainda tentou escapar na moto roubada, mas sofreu uma queda do veículo | Foto: Divulgação/PM

A dupla foi levada para o 15° Distrito Integrado de Polícia (DIP). Com o casal foi encontrado um revólver calibre 32, da marca Rossi, com duas munições intactas. Foi dada voz de prisão à dupla e Emerson precisou ser levado ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) mais próximo.

Outro caso

O casal Kevinton Figueiredo Portilho, o "Kevin", de 20 anos, e Thayza de Sousa Silva, a "Morena", de 19 anos, foi preso, na manhã da última quarta-feira (7), em posse de arma de fogo, munições, drogas e dinheiro vindo do tráfico de drogas. De acordo com titular do 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), Jeff David Mac Donald, as prisões de Kevinton e Thayza aconteceram na casa onde eles moravam, no conjunto Riacho Doce 2, bairro Cidade Nova, Zona Norte da capital.

Casal foi preso depois de denúncias. | Foto: Jan Pierre Cruz/ PC-AM

Mac Donald ressaltou que os policiais civis chegaram até o casal após o recebimento de delação feita ao número (92) 99184-4434, o disque-denúncia da unidade policial, informando a comercialização de drogas e a utilização de uma arma de fogo pelos suspeitos no endereço informado.



“Montamos campana em frente à residência e observamos movimentação suspeita no lugar. Então abordamos os suspeitos e, durante revista no pátio do imóvel, encontramos um revólver calibre 38 com numeração raspada, 14 trouxinhas e uma porção pequena de maconha do tipo skunk, além de uma porção pequena de oxi", disse.

Já no quarto do casal, o delegado explicou que seis munições de calibre 38 intactas, um cartucho de calibre 20 e R$ 1.537 em espécie, oriundos do tráfico de drogas também foram encontrados.

Edição: Isac Sharlon

