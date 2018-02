Taxista é preso suspeito de mandar torturar adolescente de 15 anos

Manaus - Depois de supostamente mandar torturar um adolescente de 15 anos na madrugada desta terça-feira (13), o taxista Antônio Nunes Ferreira, de 48 anos, foi preso por policiais da Força Tática, no bairro Cidade de Deus, na Zona Leste de Manaus. O profissional teria colocado o jovem dentro do porta-malas depois dele informar que não teria dinheiro para pagar a corrida.

De acordo com a polícia, uma equipe recebeu a denúncia de que três homens estavam em um táxi, modelo Siena, com um adolescente dentro do porta-malas. A guarnição foi até o local de onde receberam a denúncia e testemunhas falaram que o taxista teria ido em direção a casa de shows "Chega Mais". Os policiais seguiram para o local informado.

Ainda segundo os policiais, ao abordarem o taxista, ele disse que dois homens teriam o obrigado a fazer a corrida. O profissional levou a equipe até o local onde deixou o adolescente e os outros dois homens. Ao chegarem na residência, o menor ainda estava sendo torturado, e ao avistarem a viatura, os dois homens fugiram do local. A equipe ainda tentou persegui-los, mas não obteve sucesso.

A vítima disse ao policiais que estava na casa de shows quando resolveu pegar o táxi por volta das 4h da manhã. Ele teria perguntado ao taxista se poderia levar ele e um amigo até a sua residência. Ao chegar no local, o amigo teria fugido. O adolescente de 15 anos também tentou fugir, mas foi alcançado pelo taxista e supostamente ameaçado com um faca.

Segundo a polícia, Antônio ainda foi a casa do adolescente para tentar recuperar o valor da corrida. Como ele percebeu que não teria a corrida paga, resolveu procurar dois amigos que supostamente teriam envolvimento com o tráfico de drogas na região, para torturarem o jovem.

O taxista foi apresentado no 15º Distrito Integrado de Polícia. Conforme os policiais, Antônio foi preso há 2 anos por praticar assaltos com o táxi, na cidade.

