Homem fica preso nas ferragens após grave acidente na Max Teixeira

Manaus - Um homem, ainda não identificado, ficou preso as ferragens depois de um grave acidente de trânsito nas proximidades da passagem de nível da avenida Torquato Tapajós, na Zona Norte de Manaus. O caso aconteceu durante a forte chuva na noite desta terça-feira (13).

De acordo com os bombeiros, o homem teria dormido ao volante de um veículo modelo uno, e logo em seguida batido em uma cerca de contenção, da passagem de nível. Depois da colisão a vítima ficou presa nas ferragens.

Os bombeiros tiveram que remover a parte de cima do carro para retirar a vítima. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e atendeu o homem, que teve ferimentos leves, de acordo com os combeiros.