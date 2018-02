Polícia prende suspeitos de arrombamento de carros em Adrianópolis

Manaus - Duas pessoas foram presas na noite desta quarta-feira (14), no conjunto Morada do Sol, bairro Adrianópolis, na Zona Centro-Sul de Manaus, suspeitas de arrombarem carros e roubarem objetos pessoais dentro dos carros, nos arredores da Associação de Servidores do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Assinpa).

A prisão ocorreu durante patrulhamento de rotina da Polícia Militar (PM) pelo local. Os policiais receberam a denúncia via linha direta, e depois de uma revista nos suspeitos e no veículo no qual os dois estavam, um Chevrolet Agile branco, foram encontradas diversas ferramentas como chaves de fenda e uma faca específica para arrombamentos, além de objetos pessoais dos carros arrombados.

Os donos dos três carros danificados foram localizados, e reconheceram como seus os objetos roubados. Os suspeitos receberam voz de prisão e foram encaminhados ao 12° Distrito Integrado de Polícia (DIP), no Parque das Laranjeiras, e devem responder por furto qualificado.

