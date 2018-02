Dupla é presa com drogas e arma de fogo no Riacho Doce

Com eles ainda foram encontrados munições | Foto: Taina Benevides

Manaus - Depois de uma denúncia anônima, policiais da Força Tática conseguiram prender dois homens com arma de fogo envolvidos no comércio de drogas na rua Paulo Nery, bairro Riacho Doce II, Zona Norte de Manaus. Com eles ainda foram encontrados munições. A apreensão ocorreu na madrugada desta quinta-feira (15), por volta de meia-noite e meia.

A partir das características e local dados por meio da denúncia, os policiais conseguiram chegar até Francione Pereira Bruce, de 41 anos, que portava na cintura uma pistola Taurus calibre 7.65, com numeração suprimida, e Antônio Carlos dos Santos Padilha Júnior, de 23 anos, com entorpecentes.

Quando questionados sobre a origem da droga, Francione ainda informou à polícia que em sua residência havia mais algumas munições da arma de fogo apreendida. Ao todo, foram encontradas mais quatro munições, 36 trouxinhas de cocaína ; seis trouxinhas de maconha; uma trouxinha de pasta base; uma porção pequena de cocaína; uma pistola calibre 7.65; 12 munições intactas.

A dupla foi apresentada no 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

