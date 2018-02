Mesmo ferido, homem reage e mata assaltante com facada no peito

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) deve investigar o caso | Foto: Daniel Landazuri

Manaus - Um homem identificado como Ivo Mota da Silva ficou ferido após reagir a uma tentativa de assalto e matar o suspeito, identificado como Luan Pereira Bastos, de 23 anos. O caso aconteceu na manhã desta quinta-feira, na rua Louro Chumbo, bairro Monte das Oliveiras, Zona Norte de Manaus.

De acordo com testemunhas, por volta das 6h30 da manhã, Luan e um comparsa, que não foi identificado, foram até a casa de Ivo e pediram água. Quando a vítima abriu a porta para servir os suspeitos foi atacada com uma facada nas costas. Mesmo ferido, Ivo conseguiu lutar com a dupla e contou com a ajuda do filho, que estava dentro de casa.

A vítima lutou com os dois homens | Foto: Daniel Landazuri

“O Ivo ficou com a faca pendurada nas costas. Ele saiu atrás dos suspeitos e viu quando o Luan caiu na calçada da casa de uma vizinha. Ainda pedi para o Ivo não fazer nada, mas ele tirou a faca das costas e cravou no peito do Luan”, contou um amigo da vítima, que não quis se identificar.

Leia também: Dupla é presa com drogas e arma de fogo no Riacho Doce

Ainda segundo testemunhas, o comparsa de Luan fugiu, com um machado nas mãos. Os familiares de Luan informaram que ele era usuário de drogas e costumava ficar na rua para consumir entorpecentes. “Ele já foi preso e internamos ele quatro vezes. Infelizmente ele não queria ajuda e falava para a família que ia morrer nessa vida e não tinha mais jeito”, contou uma tia de Luan, uma autônoma de 45 anos.

O estado de saúde da vítima da tentativa de assalto não foi divulgado | Foto: Daniel Landazuri

Os moradores da área ainda relataram que Luan era conhecido por fazer vários roubos pela área onde morava. Ivo foi socorrido pelos familiares e levado para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Delphina Aziz. O estado de saúde dele não foi divulgado.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) deve investigar o caso.

Edição: Isac Sharlon

Leia mais:

Presos suspeitos de matar e esquartejar ex-presidiário em Parintins

Homem é encontrado decapitado dentro de saco de lixo

Manaus registra redução de 56% no número de ocorrências do Carnaval