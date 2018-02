Corpo com sinais de tortura é encontrado em ramal no Puraquequara

A motivação e autoria do crime ainda são desconhecidas pela polícia | Foto: Divulgação

Manaus - Enrolado com fitas plásticas em uma rede, com as mãos e os pés amarrados, que indicam sinais de tortura, o corpo de um homem ainda não identificado, aparentando ter entre 25 e 30 anos, foi encontrado, na na noite desta quarta-feira (14), no ramal São Carlos, no bairro Puraquequara, Zona Leste da capital.

A motivação e autoria do crime ainda são desconhecidas pela polícia. A suspeita é que o homem tenha sido morto em outro local e o corpo abandonado no ramal.

Segundo o laudo do exame de necropsia divulgado pelo Instituto Médico Legal (IML), a vítima foi morta por agressão física. O homem vestia uma bermuda branca e uma camiseta com estampas e não apresentava outras características para identificação.

O corpo permanece no IML e a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga o caso.

Espancado e queimado

Um homem ainda não identificado foi espancado até a morte e teve o corpo queimado, na noite do último dia 5. Ele foi encontrado ainda com o corpo em chamas, só de cueca e com os pés e as mãos amarradas, no ramal do Puraquequara, localizado no Distrito Industrial 2, na Zona Leste de Manaus.

De acordo com informações do relatório do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), um grupo de homens foi visto por um morador da comunidade retirando o corpo da vítima do porta-malas de um carro, de cor cinza e placas e modelo não informados.

Segundo a necropsia do IML, o homem foi morto por agressão física, seguido de queimaduras. Ele teve como causas da morte traumatismo craniano encefálico.

Edição: Isac Sharlon

