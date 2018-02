Corpo de homem espancado e baleado é 'desovado' na Ponta Negra

O homem vestia bermuda e camiseta vermelha e permanece sem identificação no IML | Foto: Divulgação

Manaus - Um homem ainda não identificado, aparentando ter entre 20 a 30 anos, foi espancado e baleado, na madrugada desta quinta-feira (15). O corpo dele foi encontrado na rua Cecília Meireles, bairro Ponta Negra, Zona Oeste da capital.

De acordo com a Polícia Civil, por volta das 2h, um morador de um condomínio passou pela região e avistou o homem jogado na via. O morador acionou a polícia e explicou que aparentemente a vítima parecia estar embriagada, mas o homem estava morto no local.

Policiais militares da 19ª Cicom atenderam a ocorrência. Segundo informações da perícia, a vítima havia sido morta cinco horas antes de ser encontrada. A suspeita é que o corpo do homem foi apenas "desovado" (deixado) na área.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). Segundo o registro preliminar do instituto, o homem foi morto por agressão física. Ele apresentava hematomas nas costas e na barriga, além de duas perfurações de tiros, um em cada perna.

O homem vestia bermuda e camiseta vermelha. Ele pername sem identificação no IML. A motivação e a autoria do crime ainda são desconhecidas pela polícia. O caso é investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

