Com revólver 38 na cintura, homem é executado a tiros na Compensa

Manaus - Pedro Antônio Nascimento Junior, de 25 anos, foi executado com quatro tiros na madrugada desta quinta-feira (15). Segundo a polícia, o crime aconteceu em frente à casa de uma tia da vítima, localizada na rua Rui Barbosa, bairro Compensa, Zona Oeste da capital.

Conforme informações obtidas na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), que investiga o caso, durante a remoção do corpo do local do crime foi encontrado na cintura da vítima um revólver calibre 38, com três munições intactas.

Os investigadores da DEHS ainda receberam informações que a vítima seria um detento e fazia uso de uma tornozeleira eletrônica, mas havia retirado o aparelho de monitoramento. Não há informações se a vítima cumpria pena no regime semiaberto ou estava foragido do sistema prisional.

A autoria do assassinato ainda é desconhecida. A polícia suspeita que o crime tenha sido motivado por um acerto de contas. A família registrou o caso no 19ª Distrito Integrado de Polícia (DIP).

A reportagem entrou em contato com a assessoria da Secretária de Administração Penitenciária (Seap) para saber a atual situação carcerária do homem, mas até a publicação desta matéria, não houve respostas.



