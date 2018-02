Mototaxista é morto com 9 tiros na Zona Leste

Daniel era usuário de drogas e costumava se meter em confusão. | Foto: Divulgação

Manaus - O mototaxista Daniel de Souza Oliveira, de 36 anos, foi alvejado com pelo menos 9 tiros na tarde desta quinta-feira (16), na frente da casa dele, situada na Rua R, do bairro Armando Mendes, Zona Leste de Manaus.

De acordo com o tenente Cabral, da 25ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), Daniel era usuário de drogas e já tinha passagem pela polícia pelo crime de tráfico .

“Conforme relato da população, a vítima já era costumada a usar droga no local e se envolvia em confusão. No momento do crime, ele estava sentado em frente a sua residência quando dois homens apareceram, em cima de uma moto, e começaram a disparar contra ele” disse o militar.

No momento da execução, Daniel trajava uma calça jeans, camisa azul e tênis. Segundo os peritos do Instituto Médico Legal, os tiros atingiram a cabeça, a região dorsal e o braço da vítima.

O corpo foi removido e encaminhando ao IML onde aguarda reconhecimento e liberação pelos familiares. A princípio, o crime será investigado pelo 25º DIP, juntamente com a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

