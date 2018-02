Corpo encontrado no Puraquequara continua sem identificação

Manaus - Até o início da noite desta quinta (15), permanecia sem identificação o corpo de um homem encontrado na noite da última quarta-feira (14), no bairro Puraquequara, zona Leste da capital. O corpo do homem, que aparenta ter entre 25 e 30 anos, estava no ramal São Carlos com sinais de tortura, com as pés e mãos amarrados.

A motivação e a autoria do crime são desconhecidas pela Polícia. A suspeita é de que o homem tenha sido morto em outro local, e o corpo abandonado no ramal.

Laudos da necropsia realizada pelo Instituto Médico Legal (IML) mostram que a vítima foi morta por agressão física. O homem, que estava com o rosto desfigurado, vestia uma bermuda branca e uma camiseta estampada, sem quaisquer outras características que facilitassem a identificação.

O corpo continua no IML e o caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

