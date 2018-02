Quatro pessoas são presas por dívida de pensão alimentícia em Manaus

Manaus - A Polícia Civil do Amazonas, por meio da equipe de investigação da Delegacia Especializada em Capturas e Polinter (DECP), sob o comando do delegado Samir Freire, titular da especializada, deflagrou ao longo desta quinta-feira (15), nas zonas Centro-Sul e oeste da capital, a operação “Ressaca”, que culminou no cumprimento de quatro mandados de prisão cível, por dívida de pensão alimentícia.

Conforme a autoridade policial, um homem de 32 anos e outro de 33 anos foram presos no bairro Flores, Zona Centro-Sul. Ainda durante a ação, um homem de 38 anos foi preso no bairro Compensa, Zona Oeste. Em ato contínuo, foi efetuada a prisão de um idoso de 69 anos, na terceira etapa do bairro Compensa.

“O objetivo dessa operação é dar efetividade às decisões judiciais e dar cumprimento aos mandados de prisão em nome dessas pessoas que são devedoras de pensão alimentícia e não deixar os credores, muitas vezes menores de idade, necessitados, pois precisam receber esse auxílio”, argumentou o delegado.

Os mandados de prisão foram expedidos pelos juízes Fábio Lopes Alfaia, da Vara de Precatórias; Gildo Alves de Carvalho Filho e Everaldo da Silva Lira, que atuam em distintas Varas de Família e Sucessões. Após os procedimentos realizados na DECP, os quatro elementos serão levados ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM).

