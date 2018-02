Usuário de drogas é executado após sair de ‘boca de fumo’, no Zumbi

Manaus - O autônomo Mike Andrade de Souza, de 24 anos, foi executado com sete tiros, na noite desta quinta-feira (15), na rua Padre Ramim, onde morava, no bairro Zumbi, Zona Leste de Manaus.

De acordo com a Polícia Civil, Mike foi morto por um grupo de aproximadamente oito homens, que estavam em dois carros, sendo um modelo Gol, de cor branca e um Voyage, de cor prata, ambos de placas não informadas, além de uma motocicleta, de características não informadas.

Conforme informações obtidas na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), o alvo dos criminosos eram executar traficantes rivais de uma “boca de fumo”, da área, e o autônomo foi vítima por ter sido visto saindo do local.

Os familiares de Mike confirmaram que ele era usuário de drogas. “Ele estava no lugar errado e na hora errada. Os homens viram ele saindo da 'bocada', foram atrás dele e atiraram. Ele ainda tentou se esconder na casa de um vizinho, mas foi perseguido e morto”, contou a irmã do autônomo, a dona de casa Gleiciane Andrade.

Mike foi atingido com quatro tiros na cabeça, dois no abdômen e um no pé. Ele não resistiu e morreu no local. Conforme a polícia, cartuchos munições calibre 12 e cápsulas de pistola ponto 40 foram encontradas no local do crime.

“Infelizmente ele não quis ouvir os conselhos da família. Fez dois dias que ele não usava drogas, e ontem, depois que terminou de jantar, saiu só pra morrer”, lamentou a irmã.

A vítima deixou dois filhos, um menino de quatro anos e uma menina de dois anos. O caso será investigado pela DEHS.

