Lavador de carros é preso após seis assassinatos em Manaus

Manaus - O ex-lavador de carro, Marcos da Silva Brandão, de 29 anos, conhecido como "Buiú", foi preso pela polícia, em via pública, depois de ser identificado como autor de seis homicídios e uma tentativa de homicídio. Ele foi condenado por crimes cometidos em 2007 e 2009 e já havia cumprido uma pena de quatro anos na Unidade Prisional do Puraquequara (UPP).



De acordo com inquéritos, Marcos cometeu seis assassinatos e causou ferimentos em uma estudante de 29 anos. A guarnição do 16º DIP conseguiu chegar ao criminoso por volta das 10h desta quinta (15) após denúncia anônima.



Em maio de 2007, após matar cinco pessoas, Marcos foi preso em flagrante. Ele foi liberado pelo sistema prisional, após dois anos na prisão, enquanto esperava a decisão da Justiça. Neste intervalo, ele cometeu o sexto assassinato, além de uma tentativa de homicídio na rua Raul de Azevedo, no Santo Antônio, Zona Oeste de Manaus.

"Recebemos a informação de que o "Buiú" estava próximo a nossa área de patrulhamento e, após buscas nas proximidades do bairro, chegamos ao acusado na rua Belo Horizonte, Aleixo, Zona Centro-Sul", disse a delegada titular, Alynne Lima. O cumprimento de pena foi pelos crimes cometidos em 2009, quando Marcos matou em via pública o jovem Antonio Fabio de Lima, de 21 anos, e no ato do crime, alvejou a namorada de Antônio, a estudante Larissa Lopes (nome fictício), de 29 anos. A Polícia Civil ainda não sabe a motivação dos crimes.

No total, Marcos deixou seis mortos e uma estudante de 29 anos ferida. | Foto: Nicolas Daniel Marreco

A sangue frio

"Ele agiu com dois parceiros no momento do homicídio. A abordagem foi direta, ele efetuou os disparos sem negociação. Os moradores dos arredores do estabelecimento, onde ele lavava os carros, falaram que ele é violento e agressivo. Ele também foi denunciado por envolvimento com tráfico e roubo de carro. Uma testemunha disse que ele portava uma arma em cada mão, no momento do ataque, portanto o casal não teve como se defender", completa a delegada.

Leia também: Em revanche, membros da FDN tentam invadir toca do "Tio Patinhas"

De acordo com a delegada, a estudante que sobreviveu ao ataque por parte do acusado, em depoimento à Justiça, não esclareceu as motivações do crime. No processo judicial, consta como "a vítima não agiu com clareza".

Histórico de Crimes

Os dois parceiros que agiram com Marcos, em 2009, são os acusados Heder de Souza Pereira, de 31 anos, e Arleynaldo da Silva e Silva, de 32 anos. Heder foi morto em janeiro de 2017, em meio ao Massacre do Compaj, e Arleynado permanece preso, conforme informações da delegada.

Segundo Lima, a estudante que sobreviveu, em depoimento à Justiça, não deixou claro a explicação do suposto motivo do homicídio. | Foto: Nicolas Daniel Marreco

O pedido judicial de condenação das cinco mortes ocorridas em 2007 foi emitido apenas em 2011. Após cumprir os quatro anos previstos em regime semi-aberto, Marcos foi liberado do sistema prisional. Em fevereiro de 2016, a Justiça emitiu o pedido de prisão pelos crimes cometidos em 2009, enquanto o acusado encontrava-se em liberdade.

A Justiça decretou como pena para homicídio e a tentativa de homicídio, 13 anos em regime fechado para o acusado. Ele será levado ao Centro Provisório de Detenção Masculina (CDPM), localizado na rodovia BR-174, ao término dos procedimentos na delegacia.

Leia mais

92 motoristas são autuados por embriaguez ao volante durante o Carnaval

Conheça os 5 melhores apps para aprender outro idioma de graça!

Usuário de drogas é morto ao sair de 'boca de fumo', no Zumbi