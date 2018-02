Homem é preso após comprar produto de furto em creche no Dom Pedro

Imagens do circuito interno de vigilância ajudaram a identificar os autores do crime. | Foto: Reprodução Google Maps

Manaus - Um homem identificado como Calixto Gean da Silva, de 28 anos, foi preso nesta sexta-feira (16), na própria casa onde mora, no Beco Dom Pedro I, bairro Dom Pedro, Zona Centro-oeste de Manaus, por receptação de um dos produtos furtados por dois adolescentes, de 15 e 17 anos. Os adolescentes furtaram dois televisores e um computador de uma creche particular, localizada na rua Duarte da Costa, bairro Dom Pedro, e repassaram um dos televisores a Calixto.

De acordo com Polícia Militar, por volta de 00h40, uma equipe da 10ª Cicom recebeu a denúncia de que havia ocorrido um furto na unidade educacional. Os produtos foram furtados após os suspeitos quebrarem o telhado para entrar na creche, onde furtaram os aparelhos eletrônicos.

Leia mais: Família de preso denuncia PMs por agressão e ameaça de morte

Após análise de imagens do circuito interno de vigilância, foi possível identificar os adolescente como autores do delito.

De acordo com informações de moradores e comerciantes da área, a dupla já havia cometido diversos roubos e furtos na região do Dom Pedro. Eles confessaram o crime na creche à Polícia.



Receptação

Questionados sobre o destino dos produtos furtados, os adolescentes informaram que uma das TVs havia sido revendida para Calixto. O aparelho eletrônico foi encontrado na casa do homem deletado pela dupla, no mesmo bairro. Durantes as buscas pelo bairro ainda foram recuperados duas balanças eletrônicas e outra TV, provenientes de outros furtos, em uma construção, localizada no Beco Santana.



Calixto foi autuado por receptação de produto furtado. O suspeito e os materiais recuperados foram encaminhado ao 10º Distrito Integrado de Polícia (DIP).



Os adolescente foram levado à Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai), onde devem cumprir medidas socioeducativas.

Leia mais

Usuário de drogas é executado após sair de ‘boca de fumo’, no Zumbi

Com revólver 38 na cintura, homem é executado a tiros na Compensa

Mototaxista é morto com 9 tiros na Zona Leste