Quadrilha roubava carros para sustentar noitadas de Carnaval

Manaus - Para sustentar o luxo no período carnavalesco, uma quadrilha formada por quatro pessoas cometia roubos de veículos na cidade Manaus. Após investigações, a polícia conseguiu prender em flagrante os acusados na noite desta quinta-feira (15), por volta das 18h, nos bairros da Zona Leste de Manaus. A Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (Derfv) apresentou, na manhã desta sexta (16), os quatro envolvidos.



O 'chefe' da quadrilha era Kemmerson Bentes Pinto, de 24 anos e o bando ainda contava com Diana Paula Nogueira de Vasconcelos, de 29 anos, companheira de Kemmerson; o irmão, Kildery Bentes Pinto, de 21 anos; e um comparsa Rodrigo Ferreira Soares, de 30 anos.

Kemmerson Bentes Pinto, 24 anos, era o chefe da quadrilha | Foto: Janailton Falcão

Segundo o delegado da Derfv, Rafael Allemand, a quadrilha era organizada e o dinheiro da venda dos veículos era usada para pagar as festas noturnas. "Ao chegarem na delegacia eles confessaram os crimes. Eles eram organizados, roubavam, vendiam os veículos pelo preço de R$1.500 e admitiram que gastavam em festas noturnas e comida", relatou o delegado.

Delegado Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (Derfv), Rafael Allemand. | Foto: Janailton Falcão

Os primeiros a serem presos foram Kemmerson e Diana. No momento da prisão os dois estavam em casa, na rua Batrum, bairro Tancredo Neves, Zona Leste de Manaus. Junto com eles ainda foram encontradas porções de cocaína, uma pistola ponto 40, munições e balança de precisão.

Objetos de vítimas foram encontrados junto com ladrões. | Foto: Janailton Falcão

Ao ser questionado sobre a localização do veículo, o casal indicou a residência do comparsa, Rodrigo. Ele foi preso na rua Mondai, bairro São José Operário, Zona leste. No local, foi recuperado o veículo modelo Etios, cor branca. O outro carro modelo Prisma, cor vermelha de placa, foi encontrado pela polícia também na casa do casal, em um segundo momento de abordagem, quando também prendeu o irmão de Kemmerson, o Kildare.

modelo Prisma, cor vermelha de placa PHD-1990 foi um dos carros roubados pela quadrilha. | Foto: Janailton Falcão

O modelo Etios foi roubado no dia 9 de janeiro, o Prisma no dia 13 de fevereiro. Outros dois carros aparecem nas investigações, um veículo modelo Gol cor vermelha que foi recuperado e um outro Prisma cor preta que ainda não foi encontrado.

Diana e Kemmerson foram atuados por tráfico de drogas, associação ao tráfico e posse irregular de arma de fogo de uso restrito. Já Kildery e Rodrigo por receptação. Os quatro vão responder por associação criminosa e serão levados para Audiência de Custódia, no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis.

