Grupo invade agência bancária e mulher é feita refém em Manaus

Manaus- Cinco homens invadiram uma agência bancária da Caixa Econômica Federal nesta sexta-feira, localizada na avenida Noel Nutels, bairro Cidade Nova, Zona Norte da capital. Durante a ação, os suspeitos renderam e tomaram as armas dos vigilantes da agência. Segundo testemunhas, os assaltantes ameaçaram os clientes do banco com uma arma calibre 38.

Após fugirem da agência, testemunhas acionaram a polícia que conseguiu prender dois suspeitos identificados como Júlio Silva, de 26 anos, e José Nunes, de 35. A dupla fez, inclusive uma mulher de refém durante a fuga.

Os suspeitos entraram no veículo da vítima que estava próximo ao local do assalto e a obrigaram a dirigir para eles. Os outros três suspeitos que participaram da ação criminosa conseguiram fugir.

Segundo informações repassadas pelo tenente Laio Pontes, da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam), os suspeitos foram presos na avenida Max Teixeira, mesma zona.

Um dos suspeitos ainda tentou fugir novamente em uma motocicleta de placa clonada, mas foi surpreendido por uma equipe da 6ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) que passava pelo local.

Com a dupla, foi recuperado um malote roubado da agência bancária com a quantia de pouco mais de R$ 1 mil, além de três munição não deflagradas. A mulher feita de refém não sofreu ferimentos. Júlio e José foram encaminhados à sede da Polícia Federal (PF), no bairro Dom Pedro, Zona Centro Oeste de Manaus.





