Homens encapuzados arrombam casa e matam homem a tiros

Manaus - Três homens encapuzados mataram José Wilson Soares, de 29 anos, a tiros dentro da residência da vítima na noite desta sexta-feira (16), localizada na rua Barão de Rio Branco, bairro Braga Mendes, Zona Norte de Manaus.

Segundo informações de populares passadas aos policias no local, os homens cobriam os rostos e estavam armados com uma arma calibre 12 e outra arma, possivelmente uma ponto 40. Em seguida, dispararam dois tiros, contra o tórax e na boca de José Soares.

O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML). A mãe e a irmã da vítima foram testemunhas em depoimento e o caso deve ser investigado pela Delegacia de Homicídios e Sequestros (DEHS).

Resgate de corpo

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas foi acionado na madrugada deste sábado (17) para resgatar um corpo em local de difícil acesso, encontrado entre um bueiro e um barranco na avenida Pedro Teixeira, bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste de Manaus.



O cadáver foi encontrado por populares no local e apresentava ferimentos por arma de fogo. A Delegacia de Homicídios e Sequestros (DEHS) o Instituto Médico Legal (IML) e a Polícia Militar (PM) estiveram no local. A mãe e a companheira da vítima também estavam presentes e reconheceram o corpo. A DEHS segue com investigações.

Buscas por corpos

Na noite de sexta-feira (16), quatro pessoas foram obrigadas a se jogar no rio próximo à comunidade Nossa Senhora de Fátima, Tarumã, Zona Rural de Manaus, durante ação de assaltantes à embarcação em que estavam viajando. Uma pessoa conseguiu sobreviver e alertou a comunidade para iniciar as buscas pelos demais desaparecidos. Equipes do Corpo de Bombeiros estão no local desde às 8h deste sábado (17) realizando as buscas pelas pessoas identificadas como Jardel, Cristiano e Márcio.

