Motorista que matou idosos estava bêbado e não tinha habilitação

Manaus - “Não lembro”, declarou em depoimento o técnico de refrigeração Wellington Silva Almeida, que atropelou e matou dois idosos na noite deste sábado (17), no bar Sinucão, localizado Major Gabriel, no Centro de Manaus. Wellington, segundo a Polícia Civil, estava bêbado e não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

O autônomo Jefferson Cassiano Veiga da Silva, de 59 anos, e o militar aposentado Almir Alencar Sobreira, de 77 anos, estavam no bar “Sinucão” quando o carro modelo Strada, de cor branca, conduzida por Wellington, invadiu o estabelecimento e os atropelou. As vítimas não resistiram aos ferimentos morreram.

Uma terceira pessoa identificada como José Lázaro Conte, 46 anos, de também foi atropelada. Ele foi socorrido e levado ao Hospital Pronto Socorro 28 de Agosto (HPS), Zona Centro-Sul de Manaus. Não há informação o estado de saúde do sobrevivente.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO) registrado no 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), Wellington não tem CNH e durante o teste do bafômetro foi constato que ele estava com 0,8 miligramas de álcool no sangue, considerado um alto teor para a legislação.

Conforme a polícia, Wellington tinha acabado de sair uma festa com amigos, onde tinha ingerido uma grande quantidade de bebidas alcoólicas.

“Estava voltando da casa do meu primo e estava indo para a minha casa. Peguei uma batida na lateral do meu carro, perdi o controle e bati com a cabeça no volante. Quando acordei já estava com o carro no poste”, disse o técnico de enfermagem.

O carro ficou completamente destruído | Foto: Marcely Gomes

Mesmo com o teste do bafômetro constatando que ele havia ingerido bebidas alcoólicas, quando foi questionado se estava bêbado o técnico de refrigeração fez um gesto negativo com a cabeça e disse “Não tenho nada a declarar”.

Ao perceber que o motorista estava embriagado a população tentou agredi-lo. O técnico de refrigeração se escondeu em casa até a chegada da Polícia Militar.

Wellington foi preso em flagrante por homicídio culposo (quando não há intenção de matar) de trânsito majorado. Ele será passará por Audiência de Custódia nesta segunda-feira (19) no Fórum Henoch Reis. A justiça decidirá se ele irá responder pelo crime em liberdade ou continuará preso.

