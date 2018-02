Homem é morto com tiros na cabeça no Novo Aleixo, em Manaus

Manaus - Um homem, ainda não identificado, foi morto na noites deste domingo (18), por volta das 18h, com vários tiros na cabeça, na rua 40, no Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus.

De acordo com informações preliminares, testemunhas teria visto dois homens em um carro modelo celta, de placa NOP-5902, quando realizaram vários com a vítima, que morreu no local.

O Instituto Médico Legal (IML) deve fazer a remoção do corpo. O caso vai ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídio e Sequestros (DEHS).

Latrocínio

Um outro homem, tendo entre 40 e 50 anos, foi morto na manhã deste domingo (18), nas proximidades do terminal pesqueiro da feira da Panair, no Educando, Zona Sul de Manaus. Segundo a polícia, dois homens tentaram assaltar o local, quando mataram a vítima com um tiro no peito.