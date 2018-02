Operação Constantinopolis caça traficantes na Zona Sul de Manaus

Manaus - A Polícia Civil do Amazonas deflagrou, na manhã desta segunda-feira (19), a operação Constantinopolis , na Zona Sul de Manaus. A ação tem o objetivo de rastrear o dinheiro utilizado por organizações criminosas que atuam na capital.



Segundo informações da polícia, o chefe do grupo que orquestrava o comando da quadrilha é um presidiário. A ação com o cumprimento de mandados de prisão e busca e apreensão. Nas primeiras horas da manhã desta segunda três pessoas foram presas.

Leia também: Trabalhadores protestam contra a Reforma da Previdência, em Manaus

A operação foi coordenada por policiais do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), Secretaria Executiva-Adjunta de Operações (Seaop), com apoio de agentes da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), Departamento de Polícia do Interior (DPI) e Departamento de Polícia Metropolitana (DPM).

Outras operações

Com a intenção de retirar das ruas suspeitos de envolvimento em crimes como como homicídio, furto, roubo, tráfico de drogas e associação ao tráfico, 23 mandados de busca apreensão foram cumpridos pelas polícias Civil e Militar no início de dezembro de 2017, em bairros da Zona Sul de Manaus. Intitulada "Operação Impacto de Segurança".

De acordo com o delegado-geral da Polícia Civil, Mariolino Brito, ao logo dos trabalhos algumas pessoas foram presas, em flagrante, pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e outras 14 por tráfico de drogas e associação.

Ainda segundo delegado geral, a Operação Impacto foi concentrada no bairro Praça 14, onde no início de novembro deste ano ocorreu uma suposta guerra pela liderança do tráfico na comunidade após a morte do traficante Ramerson Albuquerque de Oliveira, de 33 anos, o “Gogonha”, executado com cinco tiros em um carro no beco Tarumã.

Após os procedimentos cabíveis os presos da operação serão encaminhados para os Centros de Detenção Provisória de Manaus (CDP).

Edição: Isac Sharlon

Leia mais:

Polícia prende assassino de merendeira em Iranduba

Homem é morto com tiros na cabeça no Novo Aleixo, em Manaus

Acidentes de trânsito fazem duas vítimas fatais no final de semana