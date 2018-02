Corpo de mulher seminu é encontrado em terreno de UBS, em Manaus

Por volta das 6h uma morada da área, que passava pelo local, encontrou o corpo | Foto: Daniel Landazuri

Manaus - Com possíveis sinais de abuso sexual, o corpo de uma mulher identificada apenas como Fátima, conhecida como “Fafa”, foi encontrado, na manhã desta segunda-feira (19), no terreno de uma Unidade Básica de Saúde (UBS), localizada nas esquinas das ruas 15 e 50, do conjunto Mutirão, bairro Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus.

A mulher estava parcialmente despida, com o short e a calcinha enrolados até os joelhos e usando um camiseta preta. Por volta das 6h uma moradora da área, que passava pelo local, encontrou o corpo. “Fui comprar pão com minha filha de seis anos e ela viu o corpo nu da mulher jogado no barro”, informou a dona de casa Joyce Souza, de 30 anos.

Policiais militares da 27ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) isolaram o local do crime e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A polícia suspeita que a vítima tenha sido estuprada e morta por agressão física.

Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) e a perícia criminalística estiveram no local. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) deve investigar o caso.

Corpo boiando

No último dia 14 deste mês, o corpo de uma mulher foi encontrado boiando no igarapé que corta o Parque dos Bilhares, bairro Chapada, Zona Centro-Sul de Manaus. A guarda municipal foi acionada por populares que viram o cadáver no local. Policiais militares da 22ª Cicom, o Instituto Médico Legal (IML) e o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas participaram do resgate.

O supervisor da guarda municipal do Parque dos Bilhares foi a primeira autoridade a chegar no local. "Umas 8h30 da manhã fomos informados por populares que tinha um corpo aqui nas pedras do igarapé. Constatamos o fato e chamamos às autoridades" relatou.

