Mulher é executada com 16 tiros e corpo é 'desovado' no Japiim

O corpo da vítima foi encontrado por um funcionário de uma drogaria | Foto: Divulgação

Manaus - Uma mulher ainda não identificada, aparentando ter idade entre 25 a 30 anos, foi executada com 16 tiros, na noite deste domingo (18). O corpo dela foi encontrado jogado em uma área de mata, situada na avenida Solimões, conjunto Atílio Andreazza, bairro Japiim, Zona Sul de Manaus.

De acordo com policiais militares da 3ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o corpo da vítima foi encontrado por um funcionário de uma drogaria, que fazia entregas de medicamentos pela região.

“Atendemos a ocorrência por meio do Centro Integrado de Operação de Segurança (Ciops) e quando chegamos no local ainda acionamos o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A área foi isolada para os trabalhos da perícia”, informou o aspirante Pedro Melo, da 3ª Cicom.



Leia também: Corpo de mulher seminu é encontrado em terreno de UBS, em Manaus

Conforme informações da perícia criminalista repassadas à Polícia Civil, a mulher foi morta em outro ponto, pois nenhuma cápsula de arma de fogo foi encontrada na área, e o corpo foi apenas desovado (abandonado) na via.

A Polícia Civil investiga o caso | Foto: Divulgação

A vítima foi atingida com um tiro na cabeça e 15 no tórax. O corpo permanece no Instituto Médico Legal (IML) aguardando identificação. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga o caso.

Corpo seminu

Com possíveis sinais de abuso sexual, o corpo de uma mulher identificada apenas como Fátima, conhecida como “Fafa”, foi encontrado, na manhã desta segunda-feira (19), no terreno de uma Unidade Básica de Saúde (UBS), localizada nas esquinas das ruas 15 e 50, do conjunto Mutirão, bairro Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus.

A mulher estava parcialmente despida, com o short e a calcinha enrolados até os joelhos e usando um camiseta preta. Por volta das 6h uma moradora da área, que passava pelo local, encontrou o corpo. “Fui comprar pão com minha filha de seis anos e ela viu o corpo nu da mulher jogado no barro”, informou a dona de casa Joyce Souza, de 30 anos.

Edição: Isac Sharlon

Leia mais:

Homem é morto com tiros na cabeça no Novo Aleixo, em Manaus

Usuário de drogas é executado após sair de ‘boca de fumo’, no Zumbi

Corpo Bombeiros encontra um dos corpos desaparecido no Tarumã