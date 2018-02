Droga e preservativo são encontrados próximo ao corpo de mulher morta

Familiares da vítima não quiseram comentar sobre o caso | Foto: Daniel Landazuri

Manaus - A mulher encontrada morta e seminua, na manhã desta segunda-feira (19), no terreno de uma Unidade Básica de Saúde (UBS), localizado nas esquinas das ruas 15 e 50, do conjunto Mutirão, bairro Novo Aleixo, Zona Norte da capital, foi identificada como Fátima Karina Ferreira Cavalcante, de 36 anos, conhecida como “Fafa”. Os familiares da vítima estiveram, ainda na manhã de hoje, no local do crime, onde o corpo foi desovado (abandonado). A mulher apresentava possíveis sinais de abuso sexual.

De acordo com a Polícia Civil, junto ao corpo da vítima foi encontrado duas porções de entorpecentes, possivelmente de pasta base de cocaína, um preservativo, com a embalagem lacrada, uma caixa de fósforos, cigarros e uma quantia em moedas.

A família da vítima informou à polícia que Fátima saiu de casa às 19h de domingo (18) e não informou para onde iria. Os moradores do bairro disseram que a mulher era conhecida por ser usuária de drogas. "Ela usava drogas, mas era uma mulher responsável, cuidava dos filhos direitinho. Lamentável o que aconteceu", contou uma dona de casa, de 32 anos, que não quis se identificar.

Objetos, acessórios e droga foram encontrados próximo ao corpo da vítima | Foto: Daniel Landazuri

Segundo a perícia, a mulher foi morta entre meia-noite e 2h da madrugada de hoje. O corpo dela apresentava fraturas na cabeça, causada por um objeto contundente (madeira, pedra, ferro e etc). De acordo com moradores do conjunto, o terreno da UBS é usada por usuários de drogas durante a noite.

Policiais militares da 27ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) isolaram o local do crime e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A polícia suspeita que a vítima tenha sido estuprada, pois estava parcialmente despida, com o short e a calcinha enrolados até os joelhos e usando um camiseta preta. So mente o resultado do laudo da necropsia do Instituto Médico Legal (IML), deve apontar o suposto abuso sexual.

Procurados pela reportagem, os familiares da vítima não quiseram comentar o caso. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), deve investiga o crime.

Edição: Isac Sharlon

