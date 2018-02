‘Nariz’ e comparsa são presos em presídio da capital durante operação

Manaus- Diego Bruno de Souza, conhecido como “Nariz”, de 30 anos, Douglas Campos de Almeida, 23 anos, Ediomar Pimentel da Silva, conhecido como “Edy” e Deborah Moraes de Carvalho, de 30 anos, foram presos na manhã desta segunda-feira (19), durante a operação “Constantinopolis”, realizada pela polícia civil na Zona Sul de Manaus.

De acordo com o diretor do departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), delegado Guilherme Torres, a operação é uma continuidade de uma ação policial que iniciou em 2017, após criminosos realizarem uma "guerra do tráfico" na Zona Sul da capital. No decorrer das investigações, a polícia identificou várias pessoas envolvidas em uma organização criminosa que comanda o tráfico de drogas em vários bairros da cidade.

“Uma dessas facções é comandada pelo ‘Nariz’, ele articulava tudo de dentro do Instituto Penal Antônio Trindade (IPAT). A namorada dele a Deborah era responsável pela parte financeira do grupo, quando chegamos na casa dela encontramos R$ 10 mil em espécie. Os outros dois presos são soldados de Diego que é indivíduo muito perigoso.Inclusive, ele é suspeito de ter participação na morte do delegado Oscar Cardoso em março de 2014, com a prisão desses suspeitos o tráfico na zona Sul teve um baque”, explicou o delegado.

O nome da operação realizada nesta manhã foi escolhido pela polícia como referência ao primeiro nome que o bairro de Educandos em sua fundação.

Na casa de Deborah a polícia encontrou R$ 10 mil em especie | Foto: Marcely Gomes

Diego e Douglas foram presos por agentes da Secretaria Executiva-Adjunta de Operações (Seaop), dentro do IPAT, onde ambos cumprem pena por tráficos de drogas. Já a namorada de “ Nariz”, foi presa na rua São Pedro, bairro Colônia Oliveira Machado, e Ediomar foi encontrado em uma residência localizada na rua Pastor Júlio Dantas, bairro Nova Cidade, Zona Norte.



Um quinto envolvido na organização criminosa, identificado como Diogo Bruno Moldes Barbosa, de 19 anos, irmão de Diego, conseguiu fugir no momento em que os policiais chegaram próximo da sua residência. Mas, horas após a operação, Diogo se apresentou na companhia de um advogado no Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO).

Após os procedimentos do departamento Diego e Douglas devem retornar ao Ipat onde já cumpriam pena. Deborah, Ediomar e Diogo deverão passar por audiência de custódia ainda nesta segunda-feira (19) e, em seguida, devem ser encaminhados para o Centro de Detenção Provisória Feminino (CDPF). Ediomar deve ser encaminhado para o Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM).

Edição: Lívia Nadjanara

