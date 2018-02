Casal é preso dentro de ônibus por roubo a taxista no bairro Flores

Alan Ítalo dos Santos Monteiro, de 19 anos, e a adolescente de 14 anos foram presos por roubo a um taxista e assalto a ônibus coletivo. | Foto: Divulgação - Polícia Militar

Manaus - Policiais militares da 23ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) prenderam neste domingo (18) o casal Alan Ítalo dos Santos Monteiro, de 19 anos, e uma adolescente de 14 anos, após roubo a um taxista no bairro de Flores, zona Centro-Sul de Manaus.



Leia mais: ‘Nariz’ e comparsa são presos em presídio da capital durante operação

Durante patrulhamento de rotina pelo bairro da União, os policiais foram abordados por um taxista, que relatou ter o carro roubado por um casal. A equipe fez rondas nas imediações e localizou o veículo do taxista.

O homem e a adolescente foram encontrados pelos policiais dentro do ônibus coletivo da linha 311. Com eles, foram encontrados um simulacro de arma de fogo tipo pistola, dois celulares e um relógio.

O proprietário do táxi reconheceu Alan Ítalo e a adolescente como autores do roubo. Os dois foram conduzidos e apresentados no 12º Distrito Integrado de Polícia, para as providências legais cabíveis.



Alan já possuía quatro passagens pela Polícia por roubo e uma por tráfico, e tinha mandado de prisão aberto desde 2017. O jovem ainda foi autuado por corrupção de menores.

Leia também

Droga e preservativo são encontrados próximo ao corpo de mulher morta

Mulher é executada com 16 tiros e corpo é 'desovado' no Japiim

Corpo de mulher seminu é encontrado em terreno de UBS, em Manaus