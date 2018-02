Empresário é baleado ao sair de agência bancária em Manaus

Manaus- O empresário do Frango e Cia, identificado como Saulo Maximiniano, de 54 anos, foi alvo de um assalto ao sair de uma agência bancária localizada na avenida Noel Nutels, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus, na tarde desta segunda-feira (19). Ele foi baleado e teve uma boa quantia de dinheiro levada pelos bandidos que se disfarçaram de vendedor ambulante e mototaxista, respectivamente, para cometer o crime.

Segundo informações repassadas pela polícia, o empresário foi surpreendido por um homem que estava na frente da agência bancária simulando ser um vendedor de dindim. Ao ver a vítima deixando o local, "o falso vendedor" retirou uma arma que estava escondida dentro do isopor e anunciou o assalto.

De acordo com informações de testemunhas, Saulo foi baleado próximo ao pescoço ao reagir ao assalto. O suspeito pegou o dinheiro que o empresário havia acabado de sacar e depois fugiu com a ajuda de uma segunda pessoa, que o aguardava em uma motocicleta. Ele vestia uma camisa de mototáxi.

O empresário teve os primeiros socorros prestados pela equipe de Serviço de Atendimento Móvel e Urgência (Samu) e, em seguida, foi levado para o Hospital e Pronto Socorro João Lúcio, na Zona Leste da cidade.

O empresário estaria ainda levando uma alta quantia em dinheiro, que não foi divulgada pela polícia. Policiais da 6ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) atenderam a ocorrência. Ainda não há informações sobre as identificações dos suspeitos.

Saidinha de Banco

Recentemente, o aposentado José Marinho, de 66 anos, morreu ao ser baleado com dois tiros no abdômen no bairro Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus. A vítima teria ido sacar dinheiro em caixa eletrônico no mesmo bairro, quando foi surpreendido por assaltantes.

José Marinho ainda chegou a ser levado para o Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, onde ficou internado, mas não resistiu e morreu horas depois do crime. O caso segue sendo investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Edição: Bruna Souza

