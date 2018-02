Motorista que atropelou e matou idosos tem prisão preventiva decretada

Manaus - O motorista Wellington Silva de Almeida, de 31 anos, que atropelou e matou dois idosos na noite do último sábado (17), em um acidente de carro na frente de um bar na rua Major Gabriel, no Centro de Manaus, teve a prisão preventiva decretada depois de passar por audiência de custódia neste domingo (18).

Wellington estava dirigindo um veículo modelo Fiat Strada e, segundo testemunhas, trafegava em alta velocidade pela via, quando perdeu o controle do veículo e atropelou o autônomo Jefferson Cassiano Veiga da Silva, de 59 anos, e o militar aposentado Almir Alencar Sobreira, de 77 anos.

O homem ainda atingiu uma outra vítima, identificada como José Lázaro Conte, 46 anos, que ficou ferido na perna. Ele recebeu alta do Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto na manhã do último domingo (18).

O motorista, de acordo com a polícia, não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH), e também estava dirigindo com cerca de 0,8 miligramas de álcool no sangue, que foi constatado depois de realizar o teste do bafômetro.

Segundo a polícia, Wellington disse em depoimento que teria saído de uma festa com amigos, onde ingeriu grande quantidade de bebida alcoólica. Ele não tem passagem pela polícia.

