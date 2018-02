Após denúncias, três homens são presos por tráfico em Manaus

Durante a abordagem na Manaus Moderna foram apreendidas 166 trouxinhas de pasta base de cocaína | Foto: Divulgação/ SSP

Manaus- Três homens foram presos por envolvimento com tráfico de drogas no bairro Puraquequara, na zona leste, e na região da Manaus Moderna, no Centro de Manaus, zona centro-sul da cidade, nesta segunda-feira (19).



De acordo com a assessoria, durante a abordagem policial, na Manaus Moderna, foram apreendidas 166 trouxinhas de pasta base de cocaína. A polícia começou a monitorar os suspeitos no início da tarde, após uma movimentação suspeita.



Os dois homens foram conduzidos ao 24º Distrito Integrado De Polícia (DIP), onde foram autuados em flagrante delito.

Puraquequara

Na Comunidade Coração de Mãe, bairro Puraquequara, zona leste de Manaus, a Seaop prendeu Antônio Luiz Castro de Oliveira, 43 anos, após uma denúncia anônima através do "Disque-Denúncia'. A equipe da Seaop realizou monitoramento nas proximidades e identificou o homem com as características relatadas na denúncia em atitude suspeita.

Com o suspeito, os agentes encontraram 100 pinos e 68 porções de sustância análoga à cocaína, oito pedras de oxi, duas porções médias de substância análoga à maconha, uma arma espingarda calibre 16, seis munições, sendo cinco calibre 16 e uma calibre 20, cinco celulares e R$ 31.



Antônio foi apresentado no 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

