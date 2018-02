Atiradores em Gol preto tocam o terror e atiram em morador do Tarumã

Manaus - Irlan de Oliveira Rodrigues, de 22 anos, foi morto na noite desta segunda-feira (19), em uma rua do Parque Rio Solimões, no Tarumã, Zona Oeste de Manaus. A vítima foi atingida por vários disparos de arma de fogo por homens armados em um carro preto.

De acordo com informações preliminares, dois homens em um carro, modelo Gol bola, de cor preta e placa não identificada, são os suspeitos de atirarem em Irlan. Moradores informaram que a dupla percorreu as ruas do bairro mostrando as armas pela janela do veículo. Com medo, algumas pessoas se trancaram em casa e só ouviram os disparos.

Os assassinos se aproximaram de Irlan, que caminhava na rua Praia da Ponta Negra, em direção à sua residência, que foi atingido por, pelo menos, três tiros. A vítima ainda foi socorrida por populares, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Campos Sales.

Os suspeitos fugiram do local assim que realizaram os disparos. Eles ainda não foram identificados e a polícia não sabe qual foi a motivação para o crime. O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). O corpo

Tentativa de latrocínio

O empresário do Frango e Cia, identificado como Saulo Maximiniano, de 54 anos, foi alvo de um assalto ao sair de uma agência bancária, localizada na avenida Noel Nutels, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus, na tarde desta segunda-feira (19). Ele foi baleado e teve uma boa quantia de dinheiro levada pelos bandidos que se disfarçaram de vendedor ambulante e mototaxista, respectivamente, para cometer o crime.

