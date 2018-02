'Chefão do Tráfico' vendia drogas em estacionamento de hospital no AM

Anderson foi preso por policiais da Rocam | Foto: divulgação

Manaus - Anderson Costa Menezes, de 28 anos, foi preso, na noite desta segunda-feira (19). Segundo a Polícia Militar, ele estava comercializando drogas no estacionamento do Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Delfina Aziz, localizado na avenida Torquato Tapajós, na Zona Norte da capital. Ele já havia sido preso em dezembro de 2014 por tráfico de drogas

e era conhecido como "Chefão do tráfico da Zona Norte".

O suspeito foi detido por policiais militares da Rocam, por volta das 21h, quando a equipe recebeu uma denúncia anônima, por meio do WhatsApp. Os policiais foram até o local e encontraram o suspeito que estava traficando em um carro modelo Punto, de cor preta e placa JXV-2395.

Durante abordagem foram encontrados dentro do carro 2 kg de maconha, do tipo "skunk", e 1 kg se supostamente oxi, além de uma quantia de R $ 807,00 e três celulares.

Questionado sobre a origem do material ilícito, Anderson confessou aos policiais que em sua casa havia mais drogas. A equipe policial foi até o endereço do suspeito na rua 12, conjunto Castanheiras, na Zona Leste, e encontraram aproximadamente 1,3 kg de supostamente cocaína, 5,3 kg de supostamente oxi, 1 kg de maconha e duas balanças de precisão.

No total cerca de 10,6 kg de drogas foram apreendidos. O homem informou à equipe policial que o material seria comercializado na capital. Anderson foi autuado por tráfico de drogas. Ele foi encaminhado ao 18º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Patrocínio do tráfico

Na época em que foi preso e apontado como "Chefão do tráfico da Zona Norte", Anderson disse em depoimento que possuía cinco carros em nome dele e declarou que não tinha nenhuma renda a não ser do tráfico de drogas.

Ele também afirmou que patrocinava vários times de futebol com o intuito de agradar a comunidade. A Polícia Civil do Amazonas informou que Anderson tinha envolvimento com várias facções criminosas e que no celular dele foram constatadas ligações com um traficante conhecido como "Nanico".

Outro caso

Por volta de meia-noite desta terça-feira (20), Ronilson Martins de Souza, de 30 anos, foi preso pela equipe da Rocam, após abordagem, na rua Paquetá, bairro Cidade Nova, Conjunto Vale do Sinai. O suspeito estava portando uma arma de fogo, tipo pistola, calibre 380 com quatro munições intactas e um carregador. Ronilson foi encaminhado ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Edição: Isac Sharlon

