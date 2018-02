Após 'bebedeira', homem é preso ao esfaquear amigo no Parque Dez

O estado de saúde da vítima não foi divulgado | Foto: Reprodução

Manaus - Leonidas da Silva Siqueira, de 27 anos, foi preso, na madrugada desta terça-feira (20), por suspeita de esfaquear o próprio amigo Clerton Pereira, na rua Vasco Vasques, conjunto Shangrilá, bairro Parque Dez, Zona Centro-Sul da capital.

Consta no relatório do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops) que um irmão da vítima relatou aos policiais militares da 23ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que Clerton e Leonidas estavam consumindo bebidas alcoólicas, quando se desentenderam e brigaram. Leonidas se armou com uma faca, atingiu Clerton com um golpe no peito e fugiu do local.

Conforme a polícia, Clerton foi socorrido por familiares e levado ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do Coroado. O estado de saúde dele não foi divulgado.

Após patrulhamento pela região, a equipe policial encontrou Leonidas, que confessou o crime. Ele foi autuado por tentativa de homicídio e conduzido ao 12º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Encapuzados

Um homem identificado como Wesley Sales foi baleado na noite desta terça-feira (19). O caso aconteceu na rua Oliveira Ramos, conjunto Pantanal, bairro Compensa, Zona Oeste.

De acordo com o Ciops, moradores do conjunto informaram que dois homens encapuzados, utilizando um carro modelo Prisma, de cor branca e placa não informada, fizeram vários disparos de arma de fogo contra a vítima. Wesley foi atingido com um tiro no tórax e outro em uma das mãos.

A vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital Delphina Aziz, mas o estado de saúde não foi divulgado. Policiais militares da 8ª Cicom atenderam a ocorrência, mas nenhum suspeito foi localizado. A tentativa de homicídio deve ser investigada pela Polícia Civil.

