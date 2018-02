Mauazinho recebe operação 'Barão de Mauá'

Manaus - A operação “Barão de Mauá”, como o intuito de coibir práticas criminosas, garantir a segurança dos populares, além de intensificar a atuação ostensiva no Mauazinho, foi realizada nesta terça-feira (20). Com início às 8h, a primeira fase da operação seguiu até o meio-dia.



Ao longo da operação, as equipes realizaram incursões nas ruas do bairro Mauazinho, onde foram feitas, também, abordagens e revistas a pedestres. Veículos automotores também foram alvos de fiscalizações. Três homens foram detidos em atitude suspeita e levados ao 29º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde prestaram esclarecimentos e foram liberados em seguida.

No período da tarde, de meio-dia até 17h, foi realizada a segunda fase da operação | Foto: Divulgação/PC





“O objetivo dessa operação é a presença, saturação e inquietação ao crime no bairro do Mauazinho. Enquanto nós estivermos aqui, as ações criminosas estarão sem condições de acontecer, porque a polícia está nas ruas, recebendo informações da comunidade, abordando pessoas suspeitas e fiscalizando veículos”, declarou o coordenador do Grupo Fera, Edilei Rodrigues.



No período da tarde, de meio-dia até 17h, a segunda etapa da ação, no bairro Mauazinho, será deflagrada pela Polícia Militar do Amazonas (PMAM).

