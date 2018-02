Crianças brincam com fogo e casa fica destruída em incêndio

Manaus - Mais um caso que prova que crianças devem ter muito cuidado ao manusear fogo aconteceu no bairro Nova Cidade, zona Norte de Manaus, na tarde desta terça-feira (20). Uma residência localizada na Rua 102 ficou parcialmente destruída em razão de um incêndio, envolvendo um adulto e duas crianças, de 3 e 7 anos.

Eletrodomésticos ficaram danificados durante o incêndio, que começou enquanto duas crianças brincavam com fogo. | Foto: Divulgação - Corpo de Bombeiros





De acordo com o Corpo de Bombeiros, o adulto estava em um dos cômodos da casa, enquanto as crianças brincavam com fogo em outro local da casa. O fogo iniciou no colchão e acabou tomando os outros recintos. O Corpo de Bombeiros foi acionado e controlou rapidamente o fogo. Ninguém ficou ferido.

Registro de casos

Este já é o terceiro caso de incêndio registrado durante o mês de fevereiro na capital. No último dia 12, uma casa na rua Autaz Mirim, bairro São José, zona Leste, sofreu um princípio de incêndio causado por vazamento de gás de cozinha. O Corpo de Bombeiros também conteve o fogo rapidamente na ocasião e evitou uma tragédia.

Já no início do mês, uma casa localizada no bairro Nova Vitória, também na zona Leste, sofreu um incêndio em decorrência de uma forte chuva. O sinistro, de acordo com os bombeiros, pode ter acontecido como resultado de um curto-circuito.

