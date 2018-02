Em novo tiroteio na Praça 14, homem é executado com 8 tiros

Manaus - Um homem identificado como Bruno Henrique Paulino Neto, de 28 anos, supostamente conhecido como "Bruninho do São Lázaro", foi assassinado na tarde desta terça-feira (20), na Vila Saturnino, bairro Praça 14, zona Sul de Manaus.

Segundo testemunhas, que moram próximo ao local, a vítima chegou dirigindo um carro modelo Pálio e desceu do veículo em direção ao beco. Ao entrar no local, a vítima foi surpreendida por quatro homens armados que começaram a atirar contra ele. "Bruninho" foi atingido por 8 disparos de pistola 380.

Policiais da 1ª Cicom atenderam a ocorrência e fizeram rondas pela área | Foto: Marcelo Cadilhe

Mesmo ferido, a vítima ainda tentou fugir. Porém, caiu alguns metros depois e morreu. Os homens não foram identificados e fugiram correndo do local.

Policiais da 1ª Cicom atenderam a ocorrência e fizeram rondas pela área. Até a publicação desta matéria ninguém havia sido preso. A perícia também foi acionada e o corpo foi encaminhado ao IML.

A vítima chegou dirigindo um carro modelo Pálio e foi surpreendida pelos assassinos | Foto: Marcelo Cadilhe





Outro Caso

Homens armados tentaram roubar um carro na rua Barcelos, na Praça 14 de Janeiro, Zona Sul de Manaus, e acabam trocando tiro com a polícia. O caso aconteceu por volta das 20h desta segunda-feira (19). Houve pânico e corre-corre na via pública. Casas foram atingidas pelas balas perdidas.

De acordo com moradores, cerca de três homens chegaram em um carro e tentaram abordar o motorista de outro veículo, que estava estacionando na via. A vítima, que é um oficial da Polícia Militar do Amazonas, tentou inibir a ação dos criminosos e reagiu ao assalto, atirando contra eles. Os atiradores também revidaram e tentaram acertá-lo.

