Mototaxista é esfaqueado ao fugir de assalto no ramal do Brasileirinho

A vítima relatou que foi esfaqueada porque fugiu para evitar o roubo da moto | Foto:

Manaus - O mototaxista Marcus Assis da Silva, de 46 anos, foi atingido com cinco facadas, durante uma tentativa de assalto, na noite desta terça-feira (20). A vítima relatou ao Em Tempo que o suspeito do crime solicitou uma corrida e anunciou o roubo no ramal do Brasileirinho, comunidade João Paulo, Zona Leste de Manaus.

“Eu estava na base de mototáxi, onde trabalho, na entrada da feira do Mutirão, quando chegou um homem e pediu a corrida para o Brasileirinho. Ao chegarmos no ramal ele disse que era um assalto e queria levar minha moto. Como eu não parei, ele começou a me esfaquear”, relatou o mototáxi.

Marcus foi atingido com facadas no abdômen e no peito. Ele ainda informou que o suspeito fugiu para uma área de mata, sem levar nada, após se assustar com um carro que passou pela estrada. “O carro estava com a luz alta, o assaltante pulou da moto e correu para o mato”, disse.

Leia também: Homem é preso em Manaus após ameaçar divulgar fotos de ex-namorada

Ferido, o mototaxista conseguiu conduzir sua motocicleta até à base para pedir ajuda dos amigos de trabalho. “Eu fui pilotando a moto e graça a Deus consegui chegar até ponto de mototáxi, onde fui socorrido”, contou Marcus.

A vítima foi levada para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Platão Araújo e continua internada em estado estável.

Marcus informou, ainda, que trabalha como pedreiro, em uma obra na BR-174, Zona Rural da capital. Ele costuma fazer o serviço de mototáxi para conseguir uma renda extra para a família e combustível para ir ao emprego. A Polícia Civil investiga a tentativa de latrocínio.

Executado

Um homem identificado como Bruno Henrique Paulino Neto, de 28 anos, supostamente conhecido como "Bruninho do São Lázaro", foi assassinado com oito tiros na tarde desta terça-feira (20), na Vila Saturnino, bairro Praça 14, Zona Sul de Manaus.

Segundo testemunhas, que moram próximo ao local, a vítima chegou dirigindo um carro modelo Pálio e desceu do veículo em direção ao beco. Ao entrar no local, a vítima foi surpreendida por quatro homens armados que começaram a atirar contra ele. "Bruninho" foi atingido por 8 disparos de pistola 380.

Edição: Isac Sharlon

Leia mais:

Em novo tiroteio na Praça 14, homem é executado com 8 tiros

Crianças brincam com fogo e casa fica destruída em incêndio

Mauazinho recebe operação 'Barão de Mauá