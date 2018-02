Bala perdida atingiu soldador dentro de casa no São José, diz família

Manaus - O soldador Clisman Pinto Farias, de 22 anos, foi baleado no tórax, na noite desta terça-feira (20), enquanto preparava comida dentro da própria casa, localizada na rua Amazonas, bairro São José, Zona Leste de Manaus.

Segundo a companheira da vítima, Alciane Corrêa, de 34 anos, houve um tiroteio em uma área de rip-rap, próxima à casa onde o casal mora, com as três filhas dela, de um outro relacionamento.

“Eu e minhas filhas estávamos no quarto e o Clisman foi esquentar o feijão, na cozinha, para minha filha mais velha, que está grávida. Ouvimos tiros vindo do rip-rap e depois ele gritou pedindo ajuda”, disse Alciane.

A companheira ainda informou que a porta da cozinha estava aberta e colocou em alvo a vida do soldador. A suspeita é que estava ocorrendo um conflito de traficantes nas proximidades da casa da vítima.

Clisman foi socorrido por um amigo e levado em uma motocicleta até à base do Samu, localizada na avenida Autaz Mirim, e depois foi encaminhado em uma ambulância até o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Platão Araújo, onde continua internado e aguarda por uma cirurgia.

Até as 9h da manhã desta quarta-feira os familiares da vítima não haviam registrado Boletim de Ocorrência sobre o caso.

