Em quatro dias, quatro mulheres são brutalmente assassinadas em Manaus

Manaus - Em menos de uma semana, quatros mulheres foram assassinadas em Manaus. Os crimes ocorreram nas zonas Norte, Sul e Oeste de Manaus. Até o momento nenhum dos suspeitos foi preso.

O primeiro caso aconteceu na noite da última sexta-feira (16), quando Letícia Jeffreys Nogueira, de 35 anos, foi encontrada morta com marcas de estrangulamento. O corpo dela estava enterrado em uma cova, localizada no ramal Novo Paraíso, bairro Tarumã, Zona Oeste.

Letícia estava grávida de sete meses e o principal suspeito de cometer o crime era o companheiro dela, o caseiro João Paulo, que está foragido. Segundo a polícia, o dono do terreno, onde o casal morava, relatou que recebeu uma ligação de João Paulo, por volta das 10h, informando a demissão e pedindo o pagamento de R$ 500.

Durante o contato telefônico, o suspeito informou que a esposa estava em Itacoatiara (município 176 km de Manaus) e teria deixado o filho de um ano e um mês com o caseiro. Desconfiado, o dono do terreno entrou em contato com a família de Letícia e constatou que ela não estava no município.

Muito abalada, uma ex-cunhada da vítima identificada como Ana Paula contou que o casal brigava muito. "Eles viviam brigando e o João Paulo era muito ciumento e não deixava a Letícia sair sozinha", comentou.

Após várias separações, o casal tentou reatar e aguardavam a chegada de mais um filho. O corpo de Letícia foi enterrado na tarde de sábado (17), no cemitério Parque Tarumã, na Zona Oeste. A criança foi deixada por João Paulo na casa de um parente em Itacoatiara, porém ele continua foragido.

Segunda morte

Na madrugada de domingo (18), a feirante Maria de Fátima Barreto da Silva, de 38 anos, foi morta com um tiro na cabeça e uma facada no abdômen após reagir a um assalto à residência dela, localizada na rua coronel Gonzaga, bairro Educandos, na Zona Sul da capital.

Terceira vítima

Também no domingo (18), Rosiane Mendonça Souza, de 21 anos, foi executada com 16 tiros. O corpo dela foi encontrado jogado em uma área de mata, situada na avenida Solimões, conjunto Atílio Andreazza, bairro Japiim.

Conforme informações da perícia criminalista repassadas à Polícia Civil, a mulher foi morta em outro ponto, pois nenhuma cápsula de arma de fogo foi encontrada na área, e o corpo foi apenas desovado (abandonado) na via. A vítima foi atingida com um tiro na cabeça e 15 no tórax. Roseane era de Parintins (município distante 369 km da capital). Segundo a mãe da vítima, Rosa Ferreira Mendonça, Rosiane veio para Manaus em busca de uma vida melhor.

Quarta vítima

Na manhã de segunda-feira (19), Fátima Karina Ferreira Cavalcante, de 36 anos, conhecida como “Fafa”, foi encontrada morta, com fraturas na cabeça, causada por um objeto contundente (barra de ferro, pedra ou pedaço de madeira), em um terreno de uma Unidade Básica de Saúde (UBS), localizada nas esquinas das ruas 15 e 50, do conjunto Mutirão, bairro Novo Aleixo, Zona Norte.

A mulher estava parcialmente despida, com o short e a calcinha enrolados até os joelhos e usando uma camiseta preta. Ao lado do corpo foram encontradas duas porções de entorpecentes, uma caixa de fósforos, cigarros e uma quantia em moedas.

A família da vítima informou à polícia que Fátima saiu de casa às 19h de domingo (18) e não informou para onde iria. Os moradores do bairro disseram que a mulher era conhecida por ser usuária de drogas. "Ela usava drogas, mas era uma mulher responsável, cuidava dos filhos direitinho. Lamentável o que aconteceu", contou uma dona de casa, de 32 anos, que não quis se identificar.

Luta por direitos

Com a mudança da mulher na sociedade, de acordo com a delegada Debora Mafra, titular da Delegacia Especializada em Crimes Contra Mulher (DECCM), a mulher não é mais vista como uma pessoa frágil. Isso acontece, principalmente no mundo do crime.

“A mulher começou a alcançar altos cargos na sociedade e no mundo do crime não foi diferente. Então, com isso, elas não são vistas como pessoas frágeis, mas como um desafeto pelo grupo rival. É muito triste ver a mulher morrendo como os homens sempre morreram”, lamentou a delegada.

A deputada Alessandra Campêlo (PMDB), que é presidente da Comissão da Mulher, das Famílias e do Idoso, na Assembléia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), diz que está tentando aprovar mais recursos no orçamento do Estado para reforçar a segurança pública na área de proteção aos diretos da mulher.

“A proposta é aumentar o número de delegacias e viaturas para o combate à violência contra a mulher. Mas, infelizmente, acredito até que pelo fato de termos poucas mulheres na Aleam eu não tenho tido apoio e nem votos suficientes para aprovar o aumento desse orçamento. Isso só demonstra que o nosso Estado está na contramão da política pública de combate a violência contra mulher”, disse a deputada.

Alessandra Campêlo é autora do Projeto de Lei (PL) 151/2016, que propõem que todos os departamentos de polícia do Estado do Amazonas divulgarem, em suas dependências, o conteúdo da Lei Federal n°13.104/2015 – a qual prevê o Feminicídio como homicídio qualificado e crime hediondo -, por qualquer meio eficaz, tais como cartazes, panfletos, banners, revistas, jornais impressos, murais, ferramentas de mídias nos espaços de comunicação internos, murais e afins.

O projeto também incentiva a divulgação de cartilhas educativas e mensagens gráficas lúdicas em substituição ao conteúdo literal da Lei do Feminicídio. A votação do PL ocorre nesta quarta-feira (21), na Aleam.

Edição: Isac Sharlon

