Homem é morto por comparsas em perseguição no Alvorada

Manaus - Um assalto malsucedido a um mercadinho no início da tarde desta quarta-feira (21) no bairro do Alvorada, Zona Centro-Oeste de Manaus, deixou uma pessoa morta. A vítima seria um dos assaltantes do mercadinho que teria sido alvejado após um desentendimento com os outros dois infratores.

De acordo com o tenente Mateus, da 10ª Companhia Interativa Comunitária da Polícia Militar do Amazonas (Cicom), o trio teria assaltado o mercadinho no bairro do Alvorada, e logo após o assalto, a vítima teria se desentendido com os outros dois comparsas.



Leia mais: Mototaxista é esfaqueado ao fugir de assalto no ramal do Brasileirinho

“Na altura da rua 11, parece que eles tiveram um desentendimento por causa do roubo. O rapaz que morreu havia roubado um carro pra fugir, enquanto os outros dois atiravam contra ele. Ele tentou fugir, mas foi alcançado na rua 8, já no Alvorada 3, e foi morto dentro de uma residência”, informou o tenente.

A vítima permanece sem identificação. O Instituto Médico Legal foi acionado para a remoção, juntamente com a Perícia da Polícia Militar.

Edição: Lívia Nadjanara



Leia também

Em quatro dias, quatro mulheres são brutalmente assassinadas em Manaus

Homem é preso em Manaus após ameaçar divulgar fotos de ex-namorada

Bala perdida atingiu soldador dentro de casa no São José, diz família