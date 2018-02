Mãe acusa desembargador de abusar da própria neta e ele nega

Manaus - Usando as redes sociais para realizar um desabafo, a advogada Luciana Pires denunciou o desembargador aposentado Rafael de Araújo Romano, de abusar sexualmente a própria neta, que atualmente tem 15 anos. De acordo com o que a vítima relatou para a mãe, o avô paterno realizava o abuso desde os 7 anos dela.

Durante entrevista para uma emissora local, a advogada contou que o desembargador chegava a arranhar os seios da vítima, e fazer sexo oral. "Ela (vítima) me contou chorando que amanhecia toda babada e com a cama toda suja. Ela falou dos gemidos que ele fazia enquanto estava sendo molestada. Ele pedia para não reclamar, porque ela estava gostando", explicou Luciana.

Ainda durante a entrevista, Luciana disse que a filha relatou coisas "pesadas". "A primeira vez que ele fez, foi pegando nas pernas dela, foi chegando e subindo a mão até a calcinha. Foi daí para pior", disse a advogada.



Em uma postagem em seu Facebook, Luciana chama o desembargador aposentado de "monstro" e "pedófilo". Ela afirma que a sua filha era abusada pelo próprio avô. Segundo a advogada, a filha viu uma moça que foi vítima de abuso, no hospital, e teria ficado muito preocupada. "Ao chegar em casa, ela me procurou e disse que o avô dela a molestava desde os 7 anos". completou a mãe da vítima.



Desembargador aposentado nega

Por meio do seu advogado José Carlos Cavalcante Júnior, o desembargador aposentado negou todas as acusações feitas pela ex-nora. De acordo com a defesa, o depoimento da menor é "estarrecedor" para Rafael, mas pode ter side desencadeado depois do processo de divórcio, do filho do desembargador com Luciana. "A gente não tem como dizer, hoje, que tipo de pressão e/ou manipulação a menor pode ter sofrido", completou a defesa.

O desembargador

Rafael de Araújo Romano foi juiz do Juizado Cível da Infância e da Juventude, em Manaus. Ele foi relator do caso do ex-prefeito de Coari, Adail Pinheiro, que foi condenado a 11 anos e dez meses pelo crime de pedofilia. Em 2014, Romano decretou a prisão de Adail.

Ele também foi relator da Operação Estocolmo, durante ação conjunta da Polícia Civil e Federal. A ação desarticulou um esquema de exploração infanto-juvenil em 2012.

Ministério Público do Estado

Luciana e a menor foram à procuradoria geral de justiça do MP nesta quarta-feira (21), onde realizaram a denúncia. Já na manhã desta quinta-feira (22), o procurador-geral de Justiça, Fábio Monteiro, vai falar, em coletiva de imprensa, o que será feito pelo Ministério Público em relação ao processo.

Íntegra da postagem de Luciana

"Boa tarde amigos Vcs sabem q não sou de me expor, nem aqui nem em outros lugares... hoje venho fazer o contrário, venho expor a todos o horror q tenho passado nessa semana com o desabafo e o pedido de socorro de minha filha. Ela foi vítima da pior crueldade q uma criança pode passar, um monstro horroroso que na situação de AVÔ PATERNO usou disso p MOLESTAR, ABUSAR das piores formas possíveis da própria neta, dentro de casa, no convívio familiar onde pensamos q nossas crianças estariam em segurança. Sim meus amigos o AVÔ o Desembargador aposentado RAFAEL DE ARAÚJO ROMANO molestava a própria neta ! Um monstro q se dizia honrado, honesto, defensor das crianças, é um PEDÓFILO desgraçado, um monstro q precisa ser tirado da sociedade. Peço a todos vcs q lutem, que clamem justiça por Maria e q orem a Deus por ela!





