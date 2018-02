Dupla rouba celular, anuncia na internet e acaba presa em Manaus

Manaus - Suspeita de roubar um celular, a dupla Gilmario Vieira Azevedo, de 19 anos, e Lucas Vieira dos Santos, de 22, foram presos, em flagrante, na noite desta quarta-feira (21), após investigação do 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP). O crime ocorreu nesta terça-feira (20), na Cidade Nova, Zona Norte. Após roubarem a vítima, os suspeitos ofereceram o aparelho em um site na internet.

De acordo com o titular do 6º DIP, Jeff Mac Donald, as investigações sobre o caso iniciaram na noite de terça-feira (20) após um jovem de 18 anos formalizar ocorrência de roubo. Na ocasião, relatou que uma dupla, em posse de arma de fogo e, em carro modelo Celta, de cor vermelha, o abordou em via pública e exigiu que ele entregasse o aparelho celular que segurava, da marca Samsung, modelo Galaxy J2, Gran Duos.

“Na manhã desta quarta conseguimos localizar Gilmario, preso na casa dele, situada na rua Girua, na Cidade Nova. Em ato contínuo, nos deslocamos até a residência de Lucas, na rua Solano Sério, naquela mesma região, onde ele foi preso”, explicou Mac Donald.

Veículo e material apreendidos

Titular do 6º DIP, Jeff Mac Donald. | Foto: Divulgação

Conforme o delegado, o carro utilizado na ação criminosa foi apreendido pelos policiais civis na casa de Gilmario. O veículo pertence à mãe do suspeito, segundo David. “Lucas afirmou, em depoimento, que anunciou o celular roubado por R$ 400, em um site de compra e venda. O aparelho foi comprado por uma mulher. Diante dos fatos, nos deslocamos até a residência da compradora, onde recuperamos o celular. Ela nos informou que pagou R$ 300 pelo aparelho”, relatou.

Mac Donald disse que foi instaurado um Inquérito Policial (IP) em torno do caso parar verificar se a mulher que comprou o objeto irá responder por receptação. Durante consulta ao Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp), foi constatado que Gilmario, quando menor de idade, teve passagem pela polícia por receptação.

Flagrante

Gilmario e Lucas foram autuados pelo crime de roubo majorado. Após os procedimentos cabíveis no 6°DIP, eles serão levados para Audiência de Custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, no bairro São Francisco, Zona Sul de Manaus.





Edição: Luís Henrique Oliveira





