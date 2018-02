Adolescente é aprendido suspeito de estuprar vizinho de 9 anos

Manaus - Um adolescente de 12 anos foi apreendido na madrugada desta quinta-feira (22). O rapaz é suspeito de abusar sexualmente de um vizinho, um menino de 9 anos. O caso aconteceu na avenida Autaz Mirim, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi estuprada na noite desta quarta (21). O menino contou aos pais sobre o abuso e os responsáveis denunciaram o adolescente à polícia.

Consta no relatório do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops) que o caso foi registrado por volta das 0h30. "Uma equipe foi até a casa do suspeito e encaminhamos todos os envolvidos na situação à delegacia especializada", informou a aspirante Carolina, da 30ª Cicom.

O estupro de vulnerável foi registrado na Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai), onde foram adotadas as medidas cabíveis.

Outro caso

Após ser abusado sexualmente, um menino de 12 anos tentou suicídio. A vítima tomou comprimidos para pressão alta. As pílulas pertenciam a uma tia do menino. O caso aconteceu no dia 29 de janeiro, no bairro Redenção, Zona Centro-Oeste de Manaus. Segundo a Polícia Civil, um adolescente de 14 anos é o único suspeito do crime.

De acordo com a polícia, a tia da vítima levou o menino até à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Campo Sales, na Zona Oeste. Durante os exames médicos, foram constatados hematomas na região anal da vítima.

"Os familiares estavam na UPA e, após ser feito um breve histórico, levantaram a suspeita do adolescente ter sido o autor do abuso. O suspeito foi conduzido com a família até a Deaai", explicou o aspirante Mustafá, da 20ª Cicom.

