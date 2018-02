Trio ligado à facção criminosa é preso com 9 veículos roubados

| Foto: Divulfação/Assessoria Polícia Civil - Erlon Rodrigues

Manaus - Na tarde desta quarta-feira (21) a Polícia Civil desarticulou uma organização criminosa que atuava dentro de uma oficina mecânica, na rua Pires de Carvalho, Comunidade União, bairro Flores, Zona Centro-Sul. O trio foi autuado em flagrante por roubo, furto, adulteração de automóveis e tráfico de drogas. A polícia alega que o grupo era coordenado por uma facção do narcotráfico estadual.

O proprietário da oficina, Josué de Oliveira Nunes, 26; Jader Paulo Printes de Azevedo Filho, 20 e Max Barroso Rodrigues, 20, foram presos com nove veículos, todos continham restrições de roubo ou furto, sendo oito motocicletas e um carro modelo Gol, de cor preta e placas JXW-3794, além de armas de fogo, simulacro (arama falsa), munições e drogas.

De acordo com Deborah Nascimento, a equipe de investigação do 23º DIP iniciou as diligências em torno da organização criminosa há duas semanas, após receber denúncias anônimas.



“Fizemos o levantamento de informações até chegarmos nesse grupo ligado a uma facção que atua no Estado. Essa organização cometia roubos, furtos, crimes de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, além de tráfico de drogas na comunidade e nos bairros adjacentes”, afirmou Nascimento.

Os policiais apreenderam também três armas caseiras, quatro celulares, 44 pinos com cocaína, quatro munições, sendo três intactas e uma deflagrada, além de uma balança de precisão.

A delegada destacou que, durante as investigações, foi constatada uma concentração de infratores perigosos armados na região. “Ainda estamos em investigações preliminares, mas em apenas duas semanas conseguimos fazer esse levantamento que resultou nas prisões e apreensões feitas durante a operação. Esse trabalho irá resultar em investigações mais extensas”, pontuou.

Veículos recuperados

O delegado Rafael Allemand, titular da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (Derfv), explicou o que irá acontecer com os veículos recuperados durante a operação “Rede Criminal”. “Os registros de roubos são feitos na Derfv. Agora, a partir das apreensões desses veículos, iremos identificar as vítimas, chamá-las na especializada, onde serão ouvidas. Iremos fazer o reconhecimento, por meio de fotos, para saber se essas pessoas presas são autoras dos roubos ou furtos desses veículos ou apenas receptaram os bens subtraídos para desmonte e a revenda das peças na oficina que foi um dos alvos da operação”, argumentou.

Os trabalhos foram coordenados pelo delegado-geral adjunto da instituição, Antonio Chicre Neto, e pela delegada Deborah Nascimento, titular do 23° Distrito Integrado de Polícia (DIP). A operação também contou com o reforço de policiais civis lotados na, Grupo Força Especial de Resgate e Assalto (Fera), servidores dos gabinetes do delegado-geral e delegado-geral adjunto, Mariolino Brito e Antonio Chicre Neto, respectivamente, além de policiais militares que atuam na Companhia Independente de Policiamento com Cães (CIPCães), da Polícia Militar do Estado do Amazonas (PMAM).



Flagrante

Jader, Josué e Max foram autuados em flagrante por receptação qualificada, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e organização criminosa. Ao término dos procedimentos cabíveis no 23º DIP, os três infratores serão levados para Audiência de Custódia, no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, no bairro São Francisco, zona sul de Manaus.

