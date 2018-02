Preso suspeito de matar suposto amante a facadas em Manaus

Manaus - O único suspeito do assassinato de Francisco Ferreira de Aguiar Filho, de 26 anos, ficou foragido da Justiça de novembro de 2017 até esta terça (22), quando foi surpreendido por agentes da Polícia Civil, que cumpriram mandado de prisão temporária. O crime aconteceu em 13 maio do ano passado.

Zanata Marinho da Cunha Breves, de 27 anos, está detido na Delegacia de Roubos, Furtos e Defraudações (Derfd) enquanto aguarda o término do período de cinco dias de cárcere temporário e a finalização do inquérito policial que vai pedir a condenação de Marinho. Ele alegou à Polícia Civil, em depoimento informal, que mantinha relações amorosas com Francisco há dois anos.

"Chegamos a ele através de testemunhas e de câmeras de segurança perto da casa de Francisco, na Travessa Itaqui, conjunto Amadeu Botelho, Novo Aleixo, Zona Norte, onde o crime aconteceu. Após investigações, descobrimos que Zanata foi se encontrar com a vítima por volta das 14h para comprar litrões de cerveja. Eles beberam até às 17h. Em algum momento eles tiveram um desentendimento e Zanata o matou com vários golpes de faca. Como os dois estavam sozinhos e o agressor confessou que era companheiro de Francisco, não há outra pessoa que possa ser acusada do crime", explicou o titular da Derfd, Adriano Félix.

Após a morte da vítima, Marinho extraviou o celular, a televisão e o veículo para fugir do local. O carro foi encontrado quatro dias depois do homicídio na comunidade Mundo Novo, primeira etapa do Cidade Nova, Zona Norte.

Ele ainda pode ser liberado no domingo (25) se a prisão não for convertida de temporária para preventiva, disse Félix | Foto: Nicolas Daniel Marreco

"Ele ainda pode ser liberado no domingo (25) se a prisão não for convertida de temporária para preventiva. Já fizemos a recomendação ao Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), mas ainda estamos aguardando se o pedido vai ser deferido ou não. No começo das investigações, cheguei a considerar que se tratava de um caso de latrocínio (roubo seguido de morte), mas Marinho não tinha intenção nenhuma, à princípio, de roubar a vítima. Ele estava decidido a matar", destacou o delegado.

O esposo da vítima estava em outro Estado a trabalho quando o crime aconteceu e nega o envolvimento amoroso do ex-esposo com Marinho | Foto: Nicolas Daniel Marreco

Conhecido na área

O autônomo Genivan Pinto, de 55 anos, estava na delegacia no momento da apresentação de Matinho à imprensa e alegou que era o verdadeiro parceiro de Francisco. Além disso, ele alegou que Marinho era conhecido por manter vários "casos" com outros homens em Manaus. "Eu era casado com Francisco há seis anos e estava em São Luis (MA) nesta época. Me afastei dele depois de saber que ele costumava roubar alguns pertences. Ele foi na minha casa apenas para roubar, sei que não teve relação nenhuma com o meu esposo", afirmou Genivan.

