Polícia Civil cumpre 118 mandados de prisão na operação Rio Amazonas 6

Manaus - 118 mandados de prisão foram cumpridos desde a última segunda-feira (19) até esta quarta (21) pela Delegacia Especializada em Capturas e Polinter (DECP), em parceria com a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), durante a Operação “Rio Amazonas 6”. Os mandados foram cumpridos no Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM) e no Instituto Penal Antônio Trindade (Ipat), por crimes distintos.

No decorrer da operação, a DECP cumpriu 38 mandados por roubo, 33 por homicídio, 17 por tráfico de drogas, oito pela Vara de Execuções Penais, quatro por pensão alimentícia, três por precatórias, dois por furto, dois por receptação, dois por porte ilegal de arma de fogo, dois por violência doméstica, dois por criminal, dois por sequestro, um por estupro, um por estelionato e outro pela Vara de Execuções de Medidas e Penas Alternativas (Vemepa).

Destaques

Entre os mandados cumpridos por roubo, está o de Pedro da Silva e Silva, que tinha em seu nome dois mandados pelo crime.

Por homicídio, entre os presos, estão Fábio Júnior Saraiva dos Santos, Janderson de Oliveira e Maycon Lima de Castro, cada um com dois mandados de prisão em aberto. Outro preso, Romário Corvelo Fonseca, contava com três mandados.

Já nos mandados de tráfico de drogas, Wellington Corrêa de Castro carregava dois mandados em aberto pelo crime.

