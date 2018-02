Preso por tráfico, membro do PCC diz que é 'vítima da sociedade'

Manaus - A Polícia Civil (PC) prendeu, nesta terça-feira (22), Ismale Reis de Sena, de 29 anos, Junielson Sales dos Reis, o "Juninho Paraense", de 29, e Bruno Estácio da Silva, de 25 anos, todos por tráfico de drogas. Os três foram presos na comunidade Nossa Senhora de Fátima, na Zona Norte da capital.



Leia também: Polícia Civil cumpre 118 mandados de prisão na operação Rio Amazonas 6

De acordo com a titular do 27º Distrito Integrado de Polícia (DIP), Marna de Miranda, Ismale comandava o tráfico de drogas na comunidade, e era o principal alvo da operação policial. Ismale cumpria pena no regime semiaberto do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj). O homem utilizava uma tornozeleira eletrônica, mas o objeto foi arrancado por ele e deixado na casa da irmã.

Durante a apresentação no 27º DIP, entretanto, Ismale alegou que teve as drogas plantadas durante a apreensão, e que sofreu violência policial durante a prisão. “Eu fiz tudo o que a lei diz para eu fazer. Abri minha residência tranquilamente, e tô sendo preso mais uma vez. Eu sou doente. Como é que eu vou poder arrumar um trabalho pra sustentar minha esposa e meus filhos?”, questionou.

Drogas foram apreendidas, assim como a tornozeleira danificada. | Foto: Elias Pedroza

No entanto, Marna de Miranda afirma que Ismale, que integra a facção Primeiro Comando da Capital (PCC) e responde a mais de seis processos por tráfico de drogas, é alvo antigo da Polícia Civil. “O Ismale sempre é denunciado pelos moradores da vizinhança tanto pelo 181. As denúncias são anônimas porque a vizinhança tem medo do tráfico de drogas. É uma presença incômoda na redondeza, eles sabem que o dono das drogas é o Ismale”, ressalta.

Apreensão

Com Bruno, a polícia apreendeu 50 kits de pasta base de cocaína e pedra de oxi, além de material para mistura e embalo das drogas. A Polícia também encontrou em posse de “Juninho” 106 kits, contendo pasta base e pedra de oxi.

O trio foi indiciado por tráfico de drogas, e Bruno e “Juninho Paraense” foram autuados em flagrante pelo crime. Os três ficarão à disposição da Justiça no Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM).





Edição: Luís Henrique Oliveira





Leia mais

Desembargador do AM suspeito de abusar de neta será investigado

Trio ligado à facção criminosa é preso com 9 veículos roubados

Preso suspeito de matar suposto amante a facadas em Manaus