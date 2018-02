Homem é preso por tráfico de drogas no Armando Mendes

Manaus - José Osmildo Felipe do Nascimento, mais conhecido como "Beleza", de 38 anos, foi preso na casa onde mora, na quinta-feira (22), por envolvimento com o tráfico de drogas, na rua N, no Armando Mendes, Zona Leste de Manaus.

De acordo com o titular do 4° Distrito Integrado de Polícia (DIP), Ricardo Cunha, as diligências em torno do caso foram iniciadas após o recebimento de denúncias, feitas ao número (92) 99118-9766, o disque-denúncia da delegacia, informando que um homem estaria comercializando entorpecentes no endereço onde José foi preso.

“Representei à Justiça o pedido de busca e apreensão para a residência dele. O documento foi expedido no dia 15 de dezembro de 2017, pelo juiz Caio César Catunda de Souza, no Plantão Criminal. Na manhã de hoje, nossa equipe, juntamente com servidores lotados no 25° DIP, foi até o imóvel e encontrou 40 trouxinhas de pasta base de cocaína e uma porção média de pedra de oxi. Em razão disso José foi preso em flagrante”, disse Cunha.

Conduzido à unidade policial, José confessou, em depoimento, a prática ilícita.

Conforme o delegado, o infrator já tinha passagem pela polícia. Ele havia sido preso no dia 23 de janeiro deste ano, pela equipe do 25° DIP, também por tráfico de drogas, porém foi liberado em Audiência de Custódia.

